A GNR apreendeu mais de oito toneladas de peixe-espada preto, no valor de 29 mil euros, durante uma operação de fiscalização e vigilância da fronteira marítima, em Sesimbra, foi hoje anunciado.

Segundo o Comandante do Destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa, Daniel Costa, os comandantes de cinco embarcações de pesca que operavam de forma irregular foram identificados e as 8,5 toneladas de pescado apreendido foram vendidas em lota, por 29.752 euros, valor que fica cativo até à conclusão do processo.

A apreensão do pescado foi efetuada pelo Subdestacamento de Controlo Costeiro de Setúbal nas cinco embarcações que desrespeitaram a proibição temporária da pesca determinada pela Direção-Geral de Recursos Naturais aos fins-de-semana, entre as 22:00 de sexta-feira e as 22:00 de domingo, devido ao estado de emergência no âmbito da pandemia de Covid-19.

Em comunicado, a GNR refere que, face à determinação da “suspensão semanal da atividade da frota que opera em águas interiores não marítimas, a Guarda Nacional Republicana, através da Unidade de Controlo Costeiro, tem desenvolvido ações de controlo, fiscalização e vigilância da fronteira marítima neste âmbito, desde o dia 10 de abril”.

Segundo a mesma nota, estas ações de fiscalização e vigilância são efetuadas em coordenação com o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo, com o Centro de Controlo e Vigilância da Pesca da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, e também com recurso aos meios de vigilância noturna e diurna.