A GNR desmantelou esta terça-feira uma plantação de canábis de grandes dimensões, em Coruche, numa operação que envolveu mais de meia centena de militares. Três homens com idades compreendidas entre os 30 e os 37 anos foram detidos.

A operação levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal decorreu na sequência de uma investigação que durou três dias, onde a Guarda conseguiu localizar uma propriedade onde seriam produzidas centenas de plantas de canábis.

Através de um comunicado, as autoridades afirmam que “no seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de busca a essa propriedade onde a produção da droga era preparada, desde a germinação ao crescimento, secagem e acondicionamento para venda”, que culminou na apreensão de 459 plantas de canábis, com 37.526 doses prontas a serem consumidas.

Foram ainda apreendidas 48 doses de cocaína, quatro viaturas e diverso material relacionado com a plantação, germinação, secagem e venda de canábis.

Os detidos permanecem nas instalações Guarda até serem presentes a primeiro interrogatório judicial esta quinta-feira, no Tribunal Judicial de Santarém.