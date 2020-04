A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu vários documentos que pertenciam às antigas polícias PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) e DGS (Direção-Geral de Segurança), segundo foi revelado esta quinta-feira, através de comunicado. Estas forças de segurança estiveram ativas em Portugal entre os anos de 1945 e 1974, durante o período do Estado Novo.

Através da Diretoria do Norte, e em colaboração com a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e com a Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), foram localizados e apreendidos "documentos relevantes", bem como "um conjunto superior a 700 negativos de clichés fotográficos". Segundo a PJ, estes documentos referem-se a fichas biográficas de indivíduos identificados pelas antigas polícias. Os perfis estariam classificados por nomes e respetivas alcunhas.

Documentos apreendidos pela Polícia Judiciária

Foi também apreendido um dossier e um livro, de onde constam informação recolhida em inquérito e registos de nomes.

O alerta foi dado pelos serviços da DGLAB, que alertou a PJ depois de o material ter sido colocado à venda na Internet.

Os documentos, que estavam na posse de um particular, vão ser alvo de perícias forenses e determinação de autenticidade.

De acordo com a Lei 4/91 de 17 de janeiro, o arquivo da extinta PIDE/DGS foi integrado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, pelo que todos os núcleos documentais que integrem tal arquivo e se encontrem dispersos devem ser remetidos ao Arquivo Nacional", recorda a PJ.

A PIDE, criada por António Salazar, foi extinta em 1969. No mesmo ano, e após uma reformulação do sistema, feita por Marcello Caetano, foi instituída a DGS.