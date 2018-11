Portugal pode ser atingido este sábado por “chuvas de lama”. O fenómeno resulta da conjugação da precipitação prevista para hoje com uma massa de ar vinda do Norte de África e que está a afetar o território do continente.

O alerta é da Agência Portuguesa do Ambiente que avisa que a fraca qualidade do ar tem efeitos na saúde humana, sobretudo na população mais sensível como crianças e idosos.

Algarve e Lisboa são as regiões mais afetadas pela presença de níveis elevados de partículas inaláveis no ar, situação que se verifica pelo menos desde quinta-feira.