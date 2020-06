As crianças do Jardim Infantil de Giela, Arcos de Valdevez, regressaram na segunda-feira à escola e receberam um presente para se recordarem da necessidade de distanciamento social em tempo de pandemia.

O município entregou aos mais novos 380 chapéus com "hélices", que obrigam as crianças a manterem-se afastadas, pelo menos enquanto os tiverem colocados.

A edilidade arcuense ofereceu às crianças do ensino pré-escolar, 380 chapéus intitulados 'Estamos de Volta'. Uma alegre “hélice” de 1.20m que funciona com uma sugestão amiga de afastamento; o kit é composto por 7 peças em polipropileno colorido e pode ser montado pelas próprias crianças, resultando num elemento de grande originalidade e cariz pedagógico", escreveu o município nas redes sociais, partilhando igualmente fotografias das crianças sentadas no recreio e na sala de aula usando os originais artefactos.