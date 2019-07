Uma fábrica de madeiras, na zona industrial de Padreiro, em Arcos de Valdevez, está a ser consumida por um incêndio de grandes dimensões.

A TVI apurou junto do CDOS de Viana do Castelo que foram mobilizados para o local 125 operacionais, apoiados por 46 viaturas. Até ao momento não há informações sobre as circunstâncias que fizeram começar o fogo nem de vítimas.

O alerta foi dado às 20:50 e o incêndio ainda continua ativo.

A Associação de Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez disse à TVI que a situação é "muito complicada" e que foram "todos os meios mobilizados para o local".