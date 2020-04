Os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa juntaram-se numa plataforma online para partilhar produtos, equipamentos e serviços, de forma a otimizar os recursos disponíveis em cada autarquia e a melhorar a colaboração entre si durante a atual situação de emergência.

Desde o dia 16 de março, as câmaras municipais da zona da capital do país, através de uma plataforma da OutSystems, criaram um mercado virtual onde cada autarquia pode gerir, catalogar e pesquisar todos os produtos, equipamentos e serviços que disponibiliza, partilhar medidas implementadas, executar operações de reforço e resgate do seu próprio stock, e ainda solicitar que lhe sejam cedidos recursos das autarquias vizinhas, com alertas automáticos sobre a disponibilidade de determinados materiais.

Neste momento, já estão a ser geridos na plataforma recursos como álcool em gel, desinfetante, luvas, máscaras cirúrgicas e óculos de proteção, para além de partilhadas, aproximadamente, 300 iniciativas que foram implementadas localmente pelos municípios da Grande Lisboa.

Em breve, vão ser geridos na online também outros materiais médicos e alimentos, viaturas e alojamento.

Este é um exemplo de como a tecnologia continua a ser uma ferramenta valiosa no combate à Covid-19, aqui, em particular, para a administração pública, sobretudo numa altura em que muitas das armas mais necessárias para a batalha são escassas no mercado. Desta forma, as câmaras municipais conseguem ajudar-se umas às outras e garantir que, na hora de enfrentar o novo coronavírus, nada falta às populações dos 18 concelhos.