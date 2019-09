Um agente da PSP do Cacém foi atropelado esta manhã, em Rio de Mouro, quando tentava acalmar uma discussão entre dois condutores na rua Francisco Costa, apurou a TVI.

O polícia de 35 anos estaria a fazer trabalho remunerado junto a uma obra quando se apercebeu de uma acesa discussão entre dois condutores. Ao aproximar-se das viaturas um dos condutores entrou dentro do carro e arrancou a toda a velocidade tendo atropelado o agente policial.

O PSP ficou ferido num pé e num braço. Após o embate violento foi transferido de urgência para uma unidade hospitalar, no entanto, aparenta estar fora de perigo.

Quanto ao suspeito, a TVI sabe que se trata de um jovem com cerca de 20 anos que com ele levava uma outra pessoa dentro da viatura de marca Peugeot 206, que já foi localizada nas Mercês.

O condutor encontra-se em fuga e no terreno estão vários elementos da PSP que foram alertados para as características da viatura e do condutor a fim do deterem.