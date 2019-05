A Guarda Nacional Repúblicana (GNR), do Comando Territorial de Aveiro, deteve, na quinta-feira, um homem, de 46 anos, suspeito do crime de violência doméstica, no concelho de Oliveira de Azeméis.

De acordo com o comunicado, a vítima "era ameaçada de morte com recurso a armas brancas, para além de sofrer abusos sexuais". A GNR cumpriu um mandado de detenção, que resultou ainda na apreensão de duas armas brancas, supostamente, utilizadas nos crimes cometidos.

O agressor foi esta sexta-feira presente no Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido aplicadas várias medidas de coação: obrigação de saída imediata da habitação; proibição de contactos, por qualquer meio, com a vítima; e ainda o controlo através de pulseira eletrónica.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vitimas Específicas de São João da Madeira.