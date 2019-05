Três pessoas sofreram ferimentos de arma branca devido a uma desavença que ocorreu na noite de quinta-feira em Vila Nova de Gaia, no Porto, disse à Lusa fonte da PSP.

Registaram-se agressões com arma branca em Vila Nova de Gaia, numa zona perto do hospital, devido a desavenças relacionadas com motivos fúteis”, afirmou fonte da PSP, explicando que existem três feridos, cuja gravidade se desconhece.