Um homem roubou, com arma de fogo, um posto de combustível nas Caldas da Rainha.

O alerta foi dado às 22:30. O indivíduo ameaçou o funcionário e retirou uma quantia em dinheiro. O suspeito manietou o funcionário e um cliente que se encontrava na bomba com recurso a fitas de plástico.

O suspeito pôs-se em fuga, tentou furtar um veículo, ameaçando o condutor, mas não conseguiu

De seguida, apanhou um táxi em direção a Alfeizerão e o taxista, ao aperceber-se do que se passava, parou o carro, encostou e abandonou-o com o indivíduo no seu interior. O homem foi de imediado detido pela PSP.

No interior do táxi encontrava-se a quantia monetária roubada numa bolsa e a arma usada no assalto.