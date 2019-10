Um homem de 37 anos confessou esta segunda-feira no Tribunal de Aveiro ter roubado sob ameaça de arma de fogo um homem de 63 anos, no apeadeiro de Salreu, em Estarreja.

O arguido, que se encontra a cumprir uma pena de seis anos de cadeia por vários crimes de roubo, está acusado de um crime de roubo agravado e outro de detenção de arma proibida.

Perante o coletivo de juízes, o arguido confessou todos os factos, adiantando que o roubo foi cometido com a ajuda da companheira, de quem se divorciou entretanto.

Ela foi a primeira a abordar o senhor e depois veio ter comigo e disse-me que a pessoa em questão tinha dinheiro e telemóvel”, relatou.

O arguido justificou o assalto com o facto de estarem a passar por dificuldades, adiantando que o dinheiro era para “meter comer em casa e pagar dividas”.

Os factos ocorreram na tarde do dia 23 de janeiro de 2016, quando a vítima estava à espera do comboio, no apeadeiro de Salreu, em Estarreja.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o arguido abordou o sexagenário, apontando-lhe uma pistola e mandou-o pôr as mãos no ar. Em seguida, revistou-o e retirou-lhe a carteira com 70 euros, uma aliança e um telemóvel e fugiu.

Em 2016, o suspeito foi condenado no Tribunal de Aveiro a cinco anos de prisão suspensa, por vários crimes de roubo, incluindo um assalto a uma ourivesaria em Estarreja.

Posteriormente, o MP recorreu da decisão para o Tribunal da Relação do Porto que considerou que as penas aplicadas tinham sido “algo benevolentes”, tendo fixado o cúmulo jurídico em seis anos de prisão.