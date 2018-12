"Como teria sido a minha vida nos últimos dez/nove anos se eu tenho aceitado ajudar o juiz Carlos Alexandre?", afirmou esta segunda-feira à noite Armando Vara na entrevista que concedeu à TVI, no Jornal das 8.

Sem querer entrar em pormenores, porque garantiu “ainda não é o tempo” e para onde vai "vai ter tempo de escrever". Armando Vara garantiu que “lhe foi solicitada ajuda” e “não foi apenas a ele”. Chegou mesmo a ligar o processo dos Vistos Gold e da Operação Marquês a essa recusa.

"O processo dos Vistos Gold e do Marquês, do meu ponto de vista, têm a ver com isso", acrescentou. Como se o ex-ministro do PSD, Miguel Macedo fosse também arguido, nas mesmas circunstâncias que ele (Armando Vara).