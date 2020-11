O antigo ministro da Defesa compareceu esta terça-feira no tribunal de Santarém para mais uma sessão do julgamento referente ao assalto aos paióis de Tancos. José Azeredo Lopes começou por dizer que nunca se encontrou com o diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), acrescentando que nem sequer tinha o número de telefone do coronel Luís Vieira.

Continuando o seu depoimento, o ex-governante admitiu que possa ter existido um encontro com o seu chefe de gabinete e com Luís Vieira. O encontro terá acontecido em casa de Azeredo Lopes no dia anterior a Marcelo Rebelo de Sousa visitar o quartel.

Azeredo Lopes afirma que o então diretor da PJM nunca lhe pediu para interferir nas competências da investigação (se deveria ser levada a cabo pela Polícia Judiciária ou pela PJM). Ainda assim, o antigo ministro admite que Luís Vieira tivesse a esperança que isso pudesse acontecer.

O furto de material de guerra dos Paióis Nacionais de Tancos, no distrito de Santarém, foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017. No mesmo dia o Ministério Público abriu um inquérito sobre o sucedido por suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional.

Em 18 de outubro do mesmo ano a PJM comunicou ter recuperado nessa madrugada o material de guerra furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, com a colaboração do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

Em 25 de setembro de 2018, no âmbito do inquérito dirigido pelo Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária (PJ), foram detidos vários militares da PJM, incluindo o seu diretor na altura, Luís Vieira, e da GNR, e efetuadas buscas, numa operação com o nome de código "Húbris".

De acordo com o Ministério Público, a recuperação do material constituiu uma encenação da PJM, em conivência com o autor do furto e a GNR de Loulé.

O processo sobre o furto e as circunstâncias da posterior recuperação de material de guerra dos Paióis Nacionais de Tancos, que tem entre os seus 23 arguidos o anterior ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, e o ex-diretor da PJM, coronel Luís Vieira, começou a ser julgado no dia 2 de novembro, em Santarém.

Nove dos arguidos são acusados de planear e executar o furto do material militar dos paióis nacionais de Tancos e os restantes 14, entre eles Azeredo Lopes e os dois elementos da PJM, da encenação que esteve na base da recuperação do armamento.