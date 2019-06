A GNR de Chaves anunciou, esta quarta-feira à tarde, a detenção de dois homens e uma mulher, com idades entre ­55 e 67 anos, por falta de licença de uso e porte de arma e documentação das armas, no concelho de Valpaços. As detenções ocorreram durante o dia de terça-feira.

De acordo com comunicado enviado às redações, a investigação decorria há cerca de uma semana e teve início na sequência de uma publicação numa rede social de uma fotografia onde eram visíveis as armas. Foram emitidos dois mandados de busca domiciliária, dos quaais resultou a apreensão de 74 munições de diversos calibres, duas espingardas, uma carabina e uma pistola de alarme.

Os detidos foram presentes, esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial da Comarca de Valpaços, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.