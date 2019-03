O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, defendeu este sábado, durante uma manifestação nacional pelos direitos das mulheres, que esta é uma luta que se estende também aos homens porque nenhum “será verdadeiramente livre” quanto existirem mulheres discriminadas.

Uma delegação da intersindical CGTP esteve hoje na baixa de Lisboa a saudar aqueles que participaram na manifestação nacional de mulheres, organizada pelo Movimento Democrático de Mulheres.

Foram vários milhares de pessoas que se juntaram na Praça dos Restauradores, e marcharam pelas ruas da baixa de Lisboa.

Pelo caminho, Arménio Carlos saudava estas mulheres e homens e batia-lhes palmas, cumprimentando aqueles que o reconheciam.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral destacou que “há muito direitos consagrados na lei que depois não são efetivados no terreno, nomeadamente na área laboral”.

“Continuamos a ter as mulheres a serem discriminadas salarialmente, a continuarem a ser a maioria das trabalhadoras que ganham o salário mínimo nacional”, referiu, apontando que as mulheres “continuam a ser confrontadas com a precariedade, mas não só, também com o condicionamento, o impedimento da efetivação de direitos de maternidade e paternidade, inclusive de amamentação”, acrescentou o líder da CGTP.