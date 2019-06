Uma intervenção arqueológica realizada na Rua da Saudade, em Lisboa, permitiu a descoberta de vestígios de um templo romano, o primeiro na capital portuguesa, a pouco mais de 50 centímetros de profundidade, foi anunciado, esta segunda-feira.

O achado foi encontrado durante os trabalhos de escavação efetuados num edifício privado que pretendia transformar o interior do rés-do-chão numa garagem, dá conta um comunicado enviado pelo Museu de Lisboa.

A mesma nota explica que estes trabalhos eram “necessários à implementação do novo projeto de engenharia”, sendo “obrigatórios sempre que se localizam em locais de potencial valor arqueológico”.

Temos assim, e pela primeira vez em Lisboa, a confirmação da existência de um templo. Vários templos existiriam na cidade de Felicitas Iulia Olisipo. Este, no entanto, é o primeiro com comprovação arqueológica”, afirma a coordenadora do Museu de Lisboa – Teatro Romano, citada no comunicado.