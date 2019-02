A PSP deteve em flagrante delito, na madrugada de sábado, na zona de diversão noturna de Santos, em Lisboa, três menores de idade, por crimes de roubo na via pública, informou o Comando Metropolitano.

Segundo a PSP, estes detidos (uma rapariga de 16 anos, um rapaz de 17 e um menor de 16 anos) pertenciam a um grupo de que faziam parte outros jovens, com idades entre os 16 e os 20 anos, que, através “de ameaças e agressões às vítimas”, retiraram-lhes as carteiras com todo o seu conteúdo, num total de 90 euros em dinheiro.

Uma das vítimas teve de ser conduzida a um estabelecimento hospitalar para tratar os ferimentos que lhe foram infligidos.

Cerca das 05:50 de hoje, na zona noturna de Santos, em Lisboa, uma equipa da 4.ª divisão da PSP que patrulhava a zona apercebeu-se dos assaltos e intercetou o grupo suspeito, composto por 11 jovens com idades superiores aos 16 anos e um menor de 16, recuperando tudo o que fora roubado às vítimas.

Depois das diligências de prova, oito dos suspeitos foram identificados e posteriormente libertados, enquanto os outros três, já com antecedentes criminais por crimes de roubo, foram sujeitos à medida cautelar de internamento em centro educativo, dois em regime fechado e o menor de 16 anos em regime aberto.

Um destes jovens tinha já pendente um mandado de condução ao centro educativo de onde se encontrava foragido.