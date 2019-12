Um homem foi detido na manhã de Natal, depois de ameaçar a mulher com uma faca e pegar fogo a um edredão, na Arrentela, Seixal, apurou a TVI junto de fonte policial.

O suspeito foi detido pela PSP de Setúbal, tendo ainda agredido um dos agentes que se deslocaram ao local.

O homem, um cidadão brasileiro, de 33 anos, terá ameaçado a mulher com uma faca, que fugiu para a rua. O suspeito pegou, de seguida, fogo a um edredão, tendo o incêndio sido apagado com a ajuda do senhorio, que reside no mesmo prédio.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou a alegada vítima na rua e o suspeito, alcoolizado, dentro de casa. Este tentou fugir, resistiu à detenção e acabou por magoar um dos agentes na mão.

Já no interior da viatura policial, o detido deu um pontapé nas costas de um agente e danificou o interior do carro.