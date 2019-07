O Juízo Central Cível do Tribunal do Funchal decidiu arrestar o Monte Palace, propriedade que Joe Berardo detém na Madeira. O arresto deste complexo vem no seguimento do arresto de duas casas que Berardo tinha em Lisboa. A notícia foi avançada pelo Eco.

A decisão foi tomada depois do processo movido pela Caixa Geral de Depósitos, depois de falharem as negociações de uma dívida total na ordem dos mil milhões de euros. Joe Berardo deve cerca de 350 milhões de euros ao banco público.

O Monte Palace Tropical Garden é uma propriedade de 70 mil metros quadrados e está avaliada em várias dezenas de milhões de euros. Está nas mãos de Joe Berardo desde 1987, que ali mantém a sua residência fiscal. O Monte Palace está em nome da Fundação Berardo.

VEJA TAMBÉM:

Assim que adquiriu o edifício, o empresário madeirense deu início a obras, de forma a reabilitar um edifício que estava abandonado desde 1945.

A Fundação Berardo assegurará que este jardim não volte ao estado de abandono em que José Berardo o encontrou”, pode ler-se no website do Monte Palace.

Os extensos jardins têm um museu e ambos podem ser visitados todos os dias da semana.