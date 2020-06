As autoridades procederam à derrocada controlada de uma arriba na praia da Samoqueira, em Porto Covo, concelho de Sines (Setúbal), onde foi identificado um possível risco de desabamento, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil Municipal.

“Detetamos um bloco de rochas em risco de derrocada, que poderia afetar as escadas de acesso à zona sul da praia da Samoqueira, e decidimos avançar com uma ação controlada para retirar o conjunto de pedras de grandes dimensões e muitas toneladas, de forma natural, evitando perigos para os banhistas”, explicou o vereador da Câmara Municipal de Sines José Manuel Arsénio.

A operação de estabilização da arriba, coordenada pela Proteção Civil Municipal, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Capitania do Porto de Sines, GNR e bombeiros, obrigou ao encerramento de uma das praias mais frequentadas pelos banhistas na aldeia turística de Porto Covo, no litoral alentejano.

Na intervenção “foram utilizados os meios próprios do município, máquinas e pessoal operacional, que procederam ao desmantelamento das rochas e à limpeza do local para que o acesso fique em segurança para quem vem à praia”, acrescentou.

O acesso à praia está interditado desde as 08:00 de hoje, mas as autoridades garantem que, durante a tarde, a zona balnear será reaberta aos banhistas.