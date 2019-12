A chuva forte que se fez sentir durante a madrugada e manhã em Ponta Delgada, nos Açores, danificou estradas e arrastou viaturas, constatou a TVI24 no local. A precipitação intensa arrastou asfalto e deixou estradas esburacadas na freguesia de Arrifes mas, segundos os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, não há feridos a registar na sequência do mau tempo.

Ter-se-á tratado de um fenómeno de precipitação intensa localizada.

Eusébio Massa, presidente da Junta de Freguesia de Arrifes, disse que pelo menos cinco viaturas ficaram danificadas e que se registaram prejuízos também em três moradias.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) elevou para laranja (segundo mais grave) o aviso relativo à possibilidade de precipitação forte nas ilhas do grupo central dos Açores esta terça-feira.

Prevê-se para as ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoadas", a partir da meia-noite de terça-feira (hora local, mais uma em Lisboa), ”com um período de maior intensidade durante a manhã e o início da tarde”.

O IPMA já tinha emitido um aviso amarelo (terceiro mais grave) para os grupos central e oriental (São Miguel e Santa Maria).

As ilhas do grupo central estarão sob aviso amarelo, em relação à precipitação, a partir da meia-noite e até às 6:00 de terça-feira, hora em que o aviso passa a laranja, passando novamente a amarelo entre as 15:00 e as 18:00.

Já as ilhas de São Miguel e Santa Maria estão sob aviso amarelo, devido à possibilidade de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoadas", entre a meia-noite e as 21:00 de terça-feira.

O IPMA colocou também as ilhas do grupo oriental sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, entre as 06:00 e as 21:00 de terça-feira.