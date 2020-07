O exato local onde Vincent Van Gogh pintou Raízes de Árvores, aquele que se acredita ter sido a última obra do eterno pós-impressionista foi descoberto com a ajuda de um postal.

Na pintura está representado o crescer de raízes numa encosta perto da vila francesa de Auvers-sur-Oise. O tronco principal da pintura sobreviveu 130 anos desde a morte do mestre holandês.

A descoberta foi feita por Wouter van der Veen, diretor científico do Instituto Van Gogh ao reparar num detalhe de um postal datado de 1900 a 1910 . Ao olhar para a peça, o diretor científico disse que “a luz do sol pintada por Van Gogh indica que as últimas pinceladas foram pintadas ao final da tarde, o que fornece mais informações sobre o curso desse dia dramático que termina com o seu suicídio".

Van Gogh Museum News!💥 Discovery of the place where Van Gogh painted his last masterpiece Tree Roots. Today in Auvers-sur-Oise a ceremony took place to reveal the location. After 130 years, the site can be viewed by the public. Read more: https://t.co/8RGd6I5LZh pic.twitter.com/RMIYXjLcIc — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) July 28, 2020

Os meus olhos foram atraídos por um detalhe de um postal, um detalhe que aparece na última pintura de Van Gogh", disse, sublinhando que “a configuração das raízes e troncos no cartão postal corresponde à da pintura", revelou.

A comunidade artística acredita que Van Gogh estava a trabalhar em “Raízes de Árvores” momentos antes de tirar a própria vida com um tiro no peito. Já o cunhado de Theo Van Gogh, irmão do pintor, havia descrito numa carta que na manhã antes da morte do artista, "pintou uma sous-bois [cena da floresta], cheia de sol e vida".

A partir de um estudo que comparou o quadro, o postal e o estado atual do cenário, os investigadores do Museu de Van Gogh e Bert Maes, uma especialista em vegetação, concluíram que “é altamente possível” que a encosta tenha sido realmente o último local onde Van Gogh foi beber inspiração.

O local, agora protegido com uma vedação de madeira, foi formalmente reconhecido esta terça-feira numa cerimónia privada onde estiveram Willem van Gogh, bisneto de Theo, e Emilie Gordenker, diretora do Museu Van Gogh, em Amesterdão.