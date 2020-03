Seis cadeias de restaurantes uniram-se e vão distribuir gratuitamente refeições aos profissionais de saúde que estão a trabalhar nos hospitais, como uma forma de homenagem tendo em conta a luta destes contra a pandemia de Covid-19.

Em tempos difíceis não há concorrência, há solidariedade e cooperação”, refere o comunicado hoje divulgado pelos ‘foodforheroes’, que representam as marcas Aruki, Chickinho, Grupo Non Basta, Home Sweet Sushi, Sushi @ home e The Burguer Guy.