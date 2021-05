A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro suspeitos de sequestrarem e roubarem uma octogenária na sua própria casa, em Gondomar, distrito do Porto, em julho de 2020, informou esta quarta-feira aquela autoridade.

Os detidos são três homens e uma mulher, com idades entre os 32 e os 50 anos, que a investigação da PJ associa a mais três crimes de furto qualificado, dois em residências e outro de uma viatura automóvel.

Um deles têm antecedentes por crimes similares.

Os factos iniciais ocorreram em 14 de julho de 2020, durante a madrugada, em Gondomar, quando os suspeitos, através de arrombamento, se introduziram numa residência ocupada por uma octogenária”, relata a PJ, em comunicado.

No interior da casa, “amordaçaram e amarraram às grades da cama a única residente, apropriando-se de uma quantia em dinheiro e deixando a vítima atada e impossibilitada de se locomover pelos seus próprios meios”, acrescenta.

Os quatro suspeitos foram detidos na terça-feira, durante uma operação da Diretoria do Norte da PJ, com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da mesma polícia.

A operação incluiu a realização de quatro buscas domiciliárias, nas zonas de Gondomar, Penafiel e Mangualde, que permitiram apreender ‘walkie-talkies’ e binóculos, “usados nas suas comunicações e na observação dos alvos e locais onde praticavam os ilícitos”, bem como uma arma de fogo e droga.