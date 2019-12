A PSP está a investigar um assalto à mão armada num supermercado, no bairro da Encarnação, em Lisboa.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o suspeito ameaçou o funcionário do estabelecimento com uma arma e apoderou-se de 221 euros que se encontravam na caixa registadora, tendo fugido do local do crime.

A PSP está a tentar localizar o suspeito e o crime foi reportado à Polícia Judiciária que decidiu não ir ao local.