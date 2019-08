Duas pessoas assaltaram no domingo à noite o Camping de Albufeira, de onde levaram uma quantidade não contabilizada de dinheiro, disse à Lusa a presidente da administração do parque de campismo.

O assalto aconteceu às 22:34, numa altura em que “se efetuava o fecho o dia”, com o cofre aberto para serem guardadas as receitas de domingo, afirmou a gestora.

Os dois assaltantes ameaçaram os funcionários com um martelo com que partiram um vidro do espaço, tendo recolhido o dinheiro e “fugido a pé” até conseguirem sair do parque de campismo, no distrito de Faro.

Não foi possível apurar o valor do dinheiro roubado, nem se os suspeitos usaram algum veículo a fuga, mas o assalto foi captado pelo sistema de videovigilância do parque.

O relações públicas do Comando da Guarda Nacional Republicana (GNR) do distrito de Faro confirmou à Lusa a “ocorrência de um furto” no parque de campismo de Albufeira, escusando-se a adiantar mais pormenores , já que o caso se encontra em segredo de justiça e é alvo de investigação por aquela força de segurança.