Dois homens armados levaram a cabo um assalto a uma loja de câmbio da Western Union, na Costa da Caparica, apurou a TVI. O alerta foi dado pelas 13:00 e as autoridades têm deligências em curso no momento, com GNR e Polícia Judiciária no local.

Os suspeitos estão em fuga.

O último assalto a esta loja de câmbio aconteceu a 20 de outubro. Os assaltantes conseguiram, na altura, levar 25 mil euros.