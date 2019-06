Cerca de 450 alunos da Escola Básica Carlos Gargaté, em Almada, no distrito Setúbal, não tiveram aulas esta segunda-feira de manhã, porque a escola foi assaltada e vandalizada, disse à Lusa fonte da direção do agrupamento escolar.

A escola foi assaltada e vandalizada. Partiram vidros, espalharam e pisaram alimentos no refeitório e regaram-nos com detergente”, adiantou a adjunta da direção do Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, Ângela Veiga.