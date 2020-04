Quatro homens assaltaram esta terça-feira no concelho de Matosinhos um distribuidor de refeições ao domicílio, sob ameaça de faca, roubando-lhe a moto e a própria comida, informou a GNR, que deteve os suspeitos e recuperou o motociclo.

O assalto foi consumado em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, e o distribuidor de comida atacado é um homem de 25 anos.

Quanto aos suspeitos, a GNR diz que se trata de dois homens e duas mulheres, com idades entre 17 e 22 anos, que foram localizados nas imediações do local do crime.

Um deles tem antecedentes criminais por furto e violência doméstica.

Os factos foram participados ao Tribunal Judicial de Matosinhos.