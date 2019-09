Dois homens encapuzados assaltaram, esta terça-feira de madrugada, o Hotel Fenix Music, junto ao Marquês de Pombal, em Lisboa. Ao que a TVI conseguiu apurar, os dois suspeitos, com cerca de 20/30 anos, entraram na receção daquela unidade hoteleira e apontaram a arma de fogo - uma 6.35 mm - ao funcionário que ali se encontrava.

Falando inglês como disfarce - as autoridades acreditam que os suspeitos eram portugueses -, os suspeitos conseguiram fugir do local com cerca de 800 euros.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária e as autoridades acreditam que as imagens de videovigilância podem ajudar a identificar os suspeitos.