A GNR deteve no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, um casal suspeito de ter assaltado uma residência e furtado um veículo em Vila do Conde, no dia 1 de janeiro, informou esta sexta-feira aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclareceu que a mulher e o homem, de 31 e 33 anos, foram detidos na quinta-feira, quando circulavam num automóvel, na localidade de Lourosa.

No âmbito de uma fiscalização rodoviária, um condutor de um veículo ligeiro não obedeceu à ordem de paragem e colocou-se em fuga, abandonando o carro na localidade de Mozelos, para seguir a pé”, refere a mesma nota.

Segundo a GNR, a passageira foi intercetada no momento e o condutor foi intercetado uns metros depois, quando tentava fugir a pé pela A41 – CREP (Circular Regional Exterior do Porto).

Após a realização de diversas diligências, os militares constataram que o homem não possuía habilitação legal para conduzir, o veículo havia sido furtado em Vila do Conde e os objetos encontrados no seu interior tinham sido furtados de uma residência no mesmo concelho, no dia 1 de janeiro.

Durante a operação, foi recuperado e apreendido material avaliado em oito mil euros, que estava no interior do veículo, designadamente três computadores portáteis, dois relógios, uma câmara de vídeo, uma consola, duas camisolas, 33 chocolates e 216 euros em dinheiro, além de diverso material utilizado na prática de furtos.

A GNR refere ainda que o suspeito detinha na sua posse uma dose e meia de cocaína, tendo sido elaborado o respetivo auto de consumo e remetido à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência.

Os detidos foram presentes ao Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo sido restituídos à liberdade sujeitos a Termo de Identidade e Residência.