A Junta de Freguesia, o balcão dos CTT e a Unidade de Saúde Familiar (USF) de São João de Ver, no concelho de Santa Maria da Feira, foram assaltados esta madrugada, revelou esta quarta-feira a GNR.

A Junta e os CTT ocupam o mesmo edifício e situam-se a poucos metros de distância da USF Cuidar, pelo que fonte do comando distrital de Aveiro da GNR disse que "é provável" que os furtos tenham sido cometidos pelos mesmos autores.

Os crimes verificaram-se durante a madrugada e só foram detetados ao início da manhã, quando os funcionários das três instituições compareceram nos respetivos locais de trabalho para iniciar funções e se depararam com portas arrombadas, “procedimento adotado para aceder aos edifícios” nas duas moradas.

A mesma fonte da GNR afirmou que na Junta e nos CTT "ainda se está a fazer o rol dos bens furtados", mas adiantou que, "pelo que se apurou até agora, da USF os indivíduos levaram uma máquina fotográfica, um televisor LCD e um cofre com cerca de 1.200 euros em numerário".

Às 11:20 essa força policial ainda não dispunha de indícios relativos à identidade dos autores do crime e continuava em perícias no local, com o apoio da Polícia Judiciária.

A Lusa procurou ouvir a Junta de Freguesia, mas as chamadas telefónicas não foram atendidas.

Contactada a direção nacional dos CTT, fonte oficial da empresa não comentou o assunto, remetendo para as autoridades quaisquer pedidos de informação.