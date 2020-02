Um ourives foi emboscado e assaltado com violência por quatro homens armados esta segunda-feira, na freguesia de Vilela, na Póvoa de Lanhoso. O roubo, um episódio de carjacking, aconteceu quando a vítima regressava de uma feira em Guimarães onde tinha estado a vender ouro.

De acordo com uma testemunha presente no local, os assaltantes terão atravessado o carro à frente do veículo da vítima, causando um acidente, por volta das 16:00. Nesse momento, “dois homens encapuzados” retiraram o ourives do carro com violência.

Os assaltantes chegaram mesmo a disparar contra um grupo de trabalhadores da construção civil que tentou socorrer a vítima. Pouco depois, entraram no carro da vítima e puseram-se em fuga.

Os dois carros, o dos assaltantes e o do ourives, foram encontrados esta terça-feira na cidade de Guimarães.

O assalto está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Braga.