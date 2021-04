A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 19 anos “fortemente indiciado pela prática de crime de roubo agravado” em janeiro no concelho da Amadora.

Em comunicado enviado à Lusa, a PJ esclarece que o agora detido, que agiu conjuntamente com três coautores ainda por identificar, “abordou a vítima na estação ferroviária da Amadora, tendo-a ameaçado com uma arma de fogo e uma arma branca, apropriando-se do seu telemóvel e do seu cartão de multibanco”.

No próprio local, os autores obrigaram a vítima a fornecer o código do cartão, com o qual levantaram 20 euros, única quantia existente na conta.

Perante o valor diminuto, os autores ameaçaram o ofendido, exigindo mais dinheiro.

Receando pela sua integridade física, a vítima foi obrigada a deslocar-se à residência da namorada, local onde os suspeitos se apropriaram de outros bens, nomeadamente peças de vestuário, perfumes e dinheiro”, explica a PJ.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas.

A PJ irá prosseguir a investigação, visando apurar a eventual participação do agora detido em outros crimes, bem como a identificação dos restantes coautores.