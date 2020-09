O Tribunal de Aveiro determinou prisão preventiva a dois homens de 24 e 26 anos surpreendidos pela GNR a assaltar um armazém em Águeda, no distrito de Aveiro, informou esta terça-feira aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que os factos criminosos ocorreram no domingo, num armazém industrial, na localidade de Oronhe, em Espinhel.

De acordo com a GNR, no seguimento de uma denúncia de que estaria a decorrer um furto numa zona industrial, os militares deslocaram-se ao local onde localizaram alguns objetos já abandonados num terreno florestal.

No decorrer da ação, foi possível apurar a sua origem e ao verificar as imediações, intercetaram em flagrante delito os suspeitos no interior do armazém industrial, que estariam a tentar furtar mais bens", refere a mesma nota.