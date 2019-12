Seis jovens do sexo masculino atacaram e assaltaram um outro jovem na madrugada desta terça-feira, em Lisboa. A vítima é um cidadão russo de 18 anos.

O assalto aconteceu na rua dos Remolares, por volta das 03:31, e foi efetuado com recurso a arma de fogo.

Os suspeitos levaram duas câmaras fotográficas, 80 euros em dinheiro e o passaporte da vítima.

Cerca de 10 minutos depois, na Calçada do Combro, quatro jovens roubaram outros dois, tirando-lhes os cartões de crédito (e respetivos códigos) e os telemóveis. As vítimas foram transportadas para o Hospital de São José com ferimentos na cara e na cabeça.

A PSP suspeita que os dois assaltos estejam relacionados e que possam ter sido cometidos pelo mesmo grupo.