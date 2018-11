A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois jovens, de 18 e 19 anos, pela prática de crime de roubo à mão armada a um taxista, numa rua de Lisboa, levando dinheiro e dois telemóveis, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ revelou que os factos aconteceram em setembro passado, quando os dois jovens apontaram uma arma de fogo ao condutor do táxi que apanharam numa rua de Lisboa, com destino à zona das Olaias.

Após as diligências realizadas, a PJ recuperou os dois telemóveis, sendo que um deles ainda se encontrava na posse de um dos autores do roubo.

De acordo com a PJ, um dos detidos já tem antecedentes por crimes contra a propriedade e ambos serão hoje presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual serão sujeitos à aplicação das medidas de coação, sendo que as autoridades se encontram a investigar o eventual envolvimento dos detidos em outros factos criminais semelhantes.