Um homem de 21 anos foi agredido com violência no Hotel Amazónia, no Estoril, durante a madrugada de quarta-feira. Ao que a TVI conseguiu apurar, as agressões foram levadas a cabo por dois homens com cerca de 30 anos para se conseguirem apoderar de 25 mil euros.

O primeiro suspeito do roubo é o taxista que, no dia anterior ao roubo, transportou o jovem ao hotel.

Os suspeitos conseguiram fugir do local, numa viatura branca.

O jovem teve de ser levado ao Hospital de Cascais para receber assistência médica.