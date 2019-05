Três homens encapuzados tentaram, na madrugada desta segunda-feira, assaltar uma caixa multibanco no estabelecimento comercial Continente Modelo Beja Retail, mas acabaram por fugir de mãos vazias.

Fonte do Comando Distrital da PSP de Beja, confirmou à TVI que os homens arrancaram a máquina multibanco do chão, mas acabaram por fugir sem dinheiro quando perceberam que tinha sido accionado o sistema de tinta vermelha, que mancha as notas tornando-as inutilizáveis.

A PSP de Beja não consegue precisar se se tratavam de três ou quatro assaltantes. Garantem que, através das imagens do sistema de video-vigilância, conseguiram visualizar três homens, mas não têm a certeza se dentro da carrinha pick-up, utilizada para o assalto, estaria mais algum membro do grupo.

O alerta foi dado às 03:20 horas desta madrugada.

Quando a PSP chegou ao local, os assaltante já tinham fugido, estando neste momento a monte. O caso encontra-se nas mãos da Polícia Judiciária.