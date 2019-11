Um homem de 46 anos foi detido por ser suspeito de 12 furtos a residências e estabelecimentos comerciais do concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga, revelou esta quinta-feira a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Braga da GNR explica que recuperou, numa busca domiciliária, “quatro bicicletas, uma mini moto, um ciclomotor, um gerador industrial, nove munições e 25 ferramentas”, sendo que o material “foi entregue aos legítimos proprietários”.

A detenção resultou de uma “investigação que durava há quatro meses, com origem em cerca de 12 de furtos realizados em residências e estabelecimentos comerciais no concelho de Vieira do Minho”.

Durante a operação, a GNR conseguiu “apurar a identificação do seu autor, tendo sido dado cumprimento um mandado de busca domiciliária e um em veículo, que culminou na recuperação do diverso material”.