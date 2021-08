A GNR de Santarém deteve na quarta-feira, em Vila Franca de Xira, um homem de 66 anos e uma mulher de 63 anos por furto, roubo e falsificação de documentos, nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.

A detenção surge no seguimento de uma investigação com ano e meio, que permitiu aos militares apurar que os suspeitos se dedicavam à prática contínua daqueles ilícitos, escolhendo e seguindo as vítimas, que se deslocavam a balcões de bancos para levantar dinheiro.

"O suspeito e a mulher seguiam as vítimas e efetuavam os furtos através do arrombamento e quebra de vidros dos seus veículos, quando estas abandonavam temporariamente o dinheiro no interior das viaturas", precisa naquele comunicado.

Num dos casos apurados, os suspeitos roubaram o dinheiro enquanto a vítima ainda se encontrava no interior do veículo.

Os ilícitos, que ocorreram nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, têm um valor estimado superior a 22 mil euros, apurando ainda os militares que o casal alterava recorrentemente a matrícula do veículo em que circulava.

O suspeito acabou por ser detido em flagrante durante uma tentativa de furto na Área Metropolitana de Lisboa.

No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento ao mandado de detenção da suspeita e a sete mandados de busca, quatro domiciliárias e três em viaturas, que culminaram com a apreensão de vário material, entre o qual um veículo de alta cilindrada, uma punção metálica, 525 euros e documentos relacionados com a prática dos ilícitos.

O detido, com antecedentes por ilícitos da mesma natureza, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido decretada a medida de coação prisão preventiva.

A detida ficou sujeita à medida de coação de apresentações periódicas semanais no posto policial da área de residência.