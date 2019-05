Uma mulher de 37 anos acabou morta às mãos do ex-companheiro, esta quinta-feira, em Vila Real de Santo António.

A relação, marcada por violência, tinha acabado recentemente e, após o divórcio, o ex-marido permaneceu em Monte Gordo e a vítima foi residir para Vila Real de Santo António. Contudo, as desavenças entre ambos não cessaram.

Esta manhã, o suspeito terá seguido para a morada da ex-mulher e conseguido aceder ao interior do apartamento, por volta do meio-dia. Traria consigo uma arma de fogo, com a qual alvejou mortalmente a mulher. O ex-marido terá abandonado posteriormente o local e regressado a casa, em Monte Gordo.

Os familiares e amigos da vítima seguiram o rasto do suspeito, já procurado pelas autoridades nesta altura, munidos de armas brancas. Não conseguiram encontrá-lo, tendo destruído o carro em que abandonou o local do crime.

As autoridades tjá detiveram o alegado homicida. O corpo ainda permanece no apartamento, onde a polícia continua a investigar o sucedido.