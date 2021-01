Rafael, um jovem português de 18 anos, foi morto à facada no Luxemburgo, na terça-feira à noite. O jovem terá sido agredido com arma branca por dois rapazes de 15 e 17 anos que, entretanto, já foram detidos.

"Durante a investigação, dois menores de 15 e 17 anos foram detidos", disse o Ministério Público de Luxemburgo, num comunicado à imprensa. "Como os presos são menores de idade, outras informações não serão divulgadas de momento".

Apenas se sabe que os dois suspeitos foram colocados no Centro Sócio-Educativo do Luxemburgo (Unisec), em Dreibornna, e aguardam julgamento.

De acordo com a imprensa local, Rafael estudava no liceu técnico de Bonnevoie, na capital luxemburguesa.

O jornal "L'Essentiel" falou com os colegas de Rafael, que se encontram em choque e não conseguem imaginar o motivo do crime.

"Que eu saiba, ele não estava envolvido com o tráfico. Era um rapaz calmo e tranquilo, que não falava muito", contou um dos colegas.

Uma equipa de apoio psicológico do Ministério da Educação está já no liceu, para ajudar os alunos a lidar com o trauma.

O jornal lusófono "Bom Dia" adianta que Rafael era um de quatro irmãos, filhos de um português que trabalha numa empresa de materiais de construção.

O Ministério Público confirmou ao "Contacto" que o jovem tem nacionalidade portuguesa, mas não se sabe ainda qual a nacionalidade dos agressores.