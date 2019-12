"Agulhão" é um projeto-piloto da Associação de Farmácias de Portugal, que pode ser a resposta para um problema que existe há décadas em Portugal.

Para já, está disponível em dez pontos, mas o objetivo é estender o projeto ao resto do país. Todos se encontram no norte do país e tem como objetivo mudar hábitos com vários anos.

Os responsáveis pelo projeto garantem que o objetivo é que o "Agulhão" esteja disponível em todo o território nacional.

O processo de recolha é completamente gratuito e desde que o projeto foi criado, em finais de junho deste ano, já foram recolhidas mais de 100 mil seringas e agulhas.