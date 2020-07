A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal (AURPIS) está a ser acusada de não cumprir as medidas de segurança impostas pela Direção-geral de Saúde que visam minimizar os contágios de Covid-19.

O primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na IPSS, com valências de lar para idosos, creche e apoio domiciliário, foi detetado no passado sábado.

Uma semana depois, o número de infetados já subiu para nove, dois utentes e sete funcionários. No entanto, os idosos continuam a circular pelos corredores da instituição sem máscara, ou qualquer outro equipamento de proteção individual.

O anúncio do primeiro caso de Covid-19 foi feito pela própria AURPIS, através do Facebook. Rapidamente, começaram a surgir críticas às más práticas da instituição, no que diz respeito à prevenção contra a propagação do novo coronavírus.

Às denúncias virtuais juntaram-se os funcionários que relatam casos em que colegas foram obrigados a trabalhar, apesar de apresentarem sintomas de estarem infetados.

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal denuncia o caso de uma trabalhadora do lar, que apresentava sintomas de Covid-19, mas cumpriu, na totalidade, o turno da manhã e foi obrigada a reforçar o turno da noite apesar das queixas. Esta trabalhadora acabou por fazer o teste de despiste e acusar positivo para a presença do novo coronavírus nas vias respiratórias.

A AURPIS confirmou a existência de nove casos de Covid-19 e garante que todos os outros trabalhadores e utentes testaram negativo.

Nesta IPSS trabalham mais de 100 funcionários, há 56 utentes e o apoio domiciliário é dado a 140 pessoas.