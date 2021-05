A Ordem dos Médicos diz que "não é eticamente adequado" obrigar as pessoas a conceder o consentimento informado para serem vacinadas, como acontece com os menores de 60 anos que optam pela segunda dose da vacina da AstraZeneca.

Esta vacina foi recomendada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para maiores de 60 anos, o que a Ordem dos Médicos (OM) critica, e aquando desta orientação já milhares de pessoas de idade inferior tinham sido vacinadas com a primeira de duas doses.

Para não travar o processo de vacinação de quem tem menos de 60 anos, a DGS admite que estas pessoas possam optar, dando o seu consentimento informado, por tomar a segunda dose também da vacina da AstraZeneca (Vaxzevria).

Na edição de hoje, o jornal Público escreve que a Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 decidiu recomendar um esquema vacinal misto para os menores de 60 anos que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, permitindo o uso de outras vacinas com a mesma tecnologia (RNA mensageiro), como a da Pfizer ou a da Moderna, na segunda dose.

O diário escreve ainda que, segundo o coordenador da task force para o plano de vacinação, Henrique Gouveia e Melo, cerca de meio milhão de pessoas com menos de 60 anos receberam a primeira dose da AstraZeneca desde o início deste ano.

Como o intervalo entre as duas doses é de 12 semanas, as que começaram a ser vacinadas em fevereiro passado já estão a ser inoculadas com a segunda dose da AstraZeneca, como recomenda a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês), ou, em alternativa e enquanto não há uma atualização da norma da DGS, podem optar por ficar a aguardar os resultados dos estudos em curso”, acrescenta o jornal.