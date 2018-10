A Polícia Judiciária de Leiria deteve um suspeito de abuso sexual, que tinha um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias da Bielorrússia, anunciou hoje fonte daquela polícia criminal.

Em comunicado, a PJ informou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em colaboração com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Leiria, foi detido um homem de 41 anos, no dia 9 de outubro.

A detenção do suspeito numa "localidade do distrito de Leiria" surgiu no âmbito de um "mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias da Bielorrússia, país de onde é natural".

Segundo a PJ, "o detido é alvo de um inquérito criminal conduzido pelas autoridades daquele país pela suspeita da prática de crimes de abuso sexual de crianças, factos alegadamente cometidos, anos antes, naquele país".

O suspeito assume-se como "astrólogo" e foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, que determinou a prisão preventiva.