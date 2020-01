Piccini, ex-jogador do Sporting, disse esta manhã em tribunal que no ataque à Academia de Alcochete houve ameaças de morte aos jogadores

O defesa italiano, que agora joga no Valência, relatou nesta 23.ª sessão do julgamento que os jogadores não podiam sair do balneário.

Num depoimento por videoconferência e com recurso a tradutor, Piccini contou que o grupo de adeptos que invadiu a academia tinha máscaras e que tudo se passou em pouco mais de cinco minutos.

Lembrou ainda que, antes dos acontecimentos de Alcochete, no final do jogo na Madeira, já tinha havido insultos e tentativas de agressão a jogadores como Acuña e Battaglia.

Na tarde desta quarta-feira é ouvido o ex-jogador do sporting Fábio Coentrão, atualmente sem clube.