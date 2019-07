O Ministério Público quer 33 dos 35 arguidos presos preventivamente no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting fora da prisão, sabe a TVI.

À exceção de Mustafá, líder da claque Juve Leo, e de Elton Camará (que desrespeitou o tribunal), a procuradora Cândida Vilar pede que todos os arguidos no processo passem para prisão domiciliária. A decisão caberá agora ao juiz Carlos Delca.

Na última sexta-feira, o antigo líder da claque Juve Leo Fernando Mendes foi libertado por questões de saúde. Após a detenção, soube-se que Fernando Mendes sofre de leucemia e necessita de um transplante de medula óssea.

Com esta decisão, mantinham-se em prisão preventiva 35 dos 44 arguidos no processo.

Quanto a Mustafá, no passado dia 6 de junho, recorde-se, o Supremo Tribunal de Justiça negou-lhe uma providência de 'habeas corpus' (pedido de libertação imediata). Isto depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter justificado a prisão preventiva com o facto de Mustafá estar também acusado neste processo de tráfico de droga, de ter antecedentes criminais e de estar a ser julgado no processo de assaltos violentos a casas, que envolve o ex-inspetor da Polícia Judiciária Paulo Pereira Cristóvão.

Em janeiro deste ano, o TIC do Barreiro declarou a especial complexidade do processo da invasão à Academia do Sporting, pedida pelo MP, o que, consequentemente, dilatou o prazo de prisão preventiva dos arguidos que se encontram presos.

Esta decisão teve como consequência direta o alargamento do prazo (até 21 de setembro) para que o TIC do Barreiro profira a decisão instrutória. A fase de instrução teve início no dia 1 de julho.

Os primeiros detidos pela invasão e consequentes agressões a futebolistas, técnicos e outros elementos da equipa leonina estavam presos preventivamente desde 21 de maio do ano passado.

Aos arguidos que participaram diretamente no ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, o MP imputa-lhes na acusação a coautoria de crimes de terrorismo, de 40 crimes de ameaça agravada, de 38 crimes de sequestro, de dois crimes de dano com violência, de um crime de detenção de arma proibida agravado e de um de introdução em lugar vedado ao público.

O antigo presidente do clube Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados. Mustafá está também acusado de um crime de tráfico de droga.